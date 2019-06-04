رئيس الزمالك يعلن موعد انطلاق قناة النادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف: أعلن رئيس نادي الزمالك عن موعد انطلاق قناة ناديه بشكل رسمي، وذلك بعد إتمام كافة الاتفاقات والإجراءات الخاصة بها. وأشار رئيس الزمالك في تصريحات عبر قناة المحور، إلى أن قناة النادي ستنطلق للجماهير بعد انتهاء فترة عيد الفطر. Advertisements وقال رئيس النادي: "أريد أن أزف خبرًا سعيدًا للجماهير، قناة الزمالك ستنطلق بعد عيد الفطر مباشرةً". واختتم: "أتممنا كافة الإجراءات والاتفاقات الخاصة بالقناة من أجل انطلاقها في الموعد المحدد". الجدير بالذكر أن قناة نادي الزمالك تبث حاليًا على هيئة ساعات عمل محددة عبر قناة المحور الفضائية.

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