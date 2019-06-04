القرعة شبه مستحيلة.. فرص الأهلي والزمالك في الفوز بالدوري بعد نتيجة "الحدود"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

على الرغم من تعادل الزمالك مع حرس الحدود 1-1 فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ 30 إلا أن فرصه مازالت قائمة وبقوة في الفوز ببطولة الدوري الممتاز.

وكان الزمالك يحتاج قبل مباراة الحرس إلى الفوز فى كل مبارياته أمام (الجونة والإسماعيلي والأهلي) بغض النظر عن نتائج الفريق الأحمر ومازالت هذه الفرصة قائمة.

الزمالك رفع رصيده 68 نقطة في المركز الثالث مقابل 74 نقطة للأهلي إلا أن الأبيض يملك مباراة إضافة عن الأهلي الذى تتبقي له مباراتين فقط.

وأمام القطبين أكثر من فرصة للتويج باللقب الذي يحسم عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية فى يوليو 2019 وهي:

فرص الأهلي

1- فوز الأهلي بجميع مبارياته يضمن له الفوز باللقب.

2- تعادل الأهلي مع المقاولون وفوزه على الزمالك يضمن له الفوز بالدوري.

3- تعادل الأهلي مع المقاولون وتعادله مع الزمالك يضمن له الفوز بالدوري.

4- خسارة الأهلي من المقاولون وفوزه على الزمالك يضمن له الفوز بالدوري,

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فرص الزمالك

1- فوز الزمالك بجميع مبارياته يضمن له الفوز باللقب بغض النظر عن نتيجة الأهلي والمقاولون.

2- خسارة الأهلي من المقاولون ، والتعادل فى مباراة من الإسماعيلي والجونة والفوز بالأخري ثم الفوز على الأهلي.

3- خسارة الأهلي من المقاولون ، والهزيمة فى مباراة من الإسماعيلي والجونة والفوز بالأخري ثم الفوز على الأهلي.

القرعة شبه مستحيلة

حالة متوقعة ، الأهلي يخسر من المقاولون ، والزمالك فاز على الإسماعيلي والجونة، وتعادل القطبان فى مباراة القمة ستعني وصل الثنائى إلى 75 نقطة .

وهنا حدد اتحاد الكرة خمسة معايير لحسم اللقب بعد التساوي فى النقط :

1- المواجهات المباشرة (مع عدم احتساب فارق الهدف خارج الأرض بهدفين)

2- فارق الأهداف ( وحتي الأن الأهلي يتساوى مع الزمالك ولكل منهم +33 هدف)

3- صاحب الأهداف الأكثر ( وسجل الزمالك حتى الأن 60 والأهلي 52 مع الاعتبار أن الأبيض يتبقى 3 مباريات بيما للأهلي مباراتين)

4- القرعة ( ولتحقيق التساوي بين الفريقين في هذه الحالة على الأقل فإن الأهلي يجب أن يخسر من المقاولون 10-9 مع فوز الأبيض على الجونة بهدف نظيف وبنفس النتيجة على الجونة)