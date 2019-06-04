العشري: فرطنا في الفوز أمام الزمالك.. وجلسة تحسم موقفي من البقاء مع الحرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

قال طارق العشري، المدير الفني لفريق حرس الحدود، إنه فاجئ الزمالك بطريقة اللعب في مباراة الفريقين في اللقاء المؤجل من الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري.

وتعثر نادي الزمالك من جديد بعدما تعادل مع حرس الحدود بهدف لكل فريق، مساء اليوم الاثنين، باللقاء المؤجل من الجولة 30 للدوري المصري الممتاز.

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التعادل أدى إلى فقدان الزمالك لنقطتين ثمينتين في مشواره منافسته مع الأهلي على لقب الدوري المصري، بعدما أصبح رصيده 68 نقطة في المركز الثالث.

وأضاف العشري خلال تصريحات تلفزيونية عقب المباراة، أن حرس الحدود فرط في الفوز بسبب عدم استغلال الفرص التي سنحت للاعبي الفريق خلال اللقاء.

وأوضح، أنه حتى الآن لم يحسم موقفه بالبقاء أو الرحيل مع حرس الحدود ، مؤكدًا أنه سيتم عقد جلسة مع مسؤولي النادي خلال الساعات المقبلة.