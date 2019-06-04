محمد عودة: بتروجيت تعرض للظلم.. وهبط للدرجة الثانية بفعل فاعل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أبدى محمد عودة، المدير الفني لفريق بتروجيت استيائه من تعرض فريقه للهبوط إلى الدرجة الثانية، مؤكدًا أنه تعرض للظلم خلال فترة تواجده مع الفريق البترولي.

هبط نادي بتروجيت إلى دوري الدرجة الثانية في مصر، بعد تعادله سلبيًا مع المقاولون العرب، مساء اليوم الاثنين، بالجولة 34 والأخيرة من الدوري الممتاز.

بتروجيت أصبح ثالث الهابطين إلى دوري الدرجة الثانية في مصر بعدما سبقه فريقي النجوم والداخلية خلال الأسابيع الماضية، لينتهي صراع الهبوط في البطولة الممتازة.

وقال عودة في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة، " الكرة كان فيها ظلم كبير بسبب قرارات لجنة المسابقات، ولم يتعرض فريق للظلم كما حدث مع بتروجيت".

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وأضاف، أن بتروجيت عانى كثيرا من تلاحم المباريات، وكان يسير بشكل جيد منذ توليه مهمة الفريق وحصد 10 نقاط لكن بعد ذلك بسبب تلاحق المباريات بدأ الفريق يتراجع بشكل لافت".

وتابع:" توليت مهمة تدريب بتروجيت والفريق كان في المركز الأخير وتمكنت في أول المباريات من تحسين وضعه في الدوري، لكن بسبب الظلم الذي تعرض له هبط في النهاية".

وأوضح، أنه طلب من اتحاد الكرة الألتزام بجدول المباريات لضمان أن يحصل كل فريق على العدالة الكافية، بالإضافة أن تقام مباريات الجولة الأخيرة جميعها في وقت واحد، لكن هذا لم يحدث".

وأتم عودة تصريحاته:" بتروجيت هبط بفعل فاعل، ولا يرضي ربنا ما حدث مع بتروجيت، لكن في النهاية اشكر اللاعبين وباقي الجهاز الفني على ما قاموا به خلال الفترة الماضية".