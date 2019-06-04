أحمد أحمد يتحدث عن تهديد رئيس الترجي.. وتعطل الـ "var" في تونس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أنه تعرض للتهديد من جانب حمدي المدب رئيس نادي الترجي التونسي، خلال فترة توقف مباراة الإياب من نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة الماضي.

أحمد أحمد تحدث لقناة ستاد أفريك، مشيرًا إلى أنه لا يعلم سبب تعطل تقنية حكم الفيديو المساعد خلال المباريات التي تقام في تونس تحديدًا.

وقال رئيس الكاف في تصريحاته: "رئيس الترجي قام بتهديدي أمام الشهور وبحضور شهود عيان، وكان هناك مسؤولين من جانب الفريق التونسي على أرض الملعب خلال فترة توقف اللقاء".

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وأكمل: "التهديدات جاءت في حضور رؤوساء أندية كبيرة، وكل هذه الفرق تدين ممارسات الترجي بوجه عام، لكن ليس لدينا دليل على شيء".

واختتم: "لا أعرف لماذا تستخدم تقنية حكم الفيديو المساعد في كل البلدان الأفريقية ما عدا تونس؟!".

الجدير بالذكر أن مباراة الترجي والوداد شهدت أحداث مؤسفة أدت إلى عدم استكمالها، وإعلان تتويج الفريق التونسي بطلًا لدوري الأبطال الأفريقي.