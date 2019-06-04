مدرب مصر: "هدف توتنهام" على أعتاب الانضمام للمنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد هاني رمزي مدرب منتخب مصر، أنه يقوم حاليًا بمتابعة هيثم حسن لاعب نادي شاتورو الفرنسي، من أجل الاستعانة به خلال الفترة المقبلة، وتحديدًا بعد الانتهاء من منافسات كأس أمم أفريقيا 2019.

وأشار رمزي في تصريحات عبر قناة الحدث اليوم، إلى أنه سيقوم بعرض حسن على شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، وخافير أجيري مدرب المنتخب الأول في الفترة المقبلة.

ويلعب هيثم حسن -17 عام- في صفوف الفريق الأول لنادي شاتورو بدوري الدرجة الثانية الفرنسي، حيث أبدت عدة أندية أوروبية رغبة في ضمه.

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وقال مدرب منتخب مصر: "كنت أتمنى الاستعانة باللاعب قبل منافسات كأس أمم أفريقيا، خطتنا هي إعداد منتخب قوي لمصر قبل كأس العالم 2022".

وأكمل: "تغير الاستراتيجية بسبب الرغبة في التتويج بكأس الأمم نظرًا لإقامتها في مصر جعلنا نؤجل بعض الأمور، إلا أنني أتابع عدد كبير من المحترفين الشباب في أوروبا".

واختتم: "هيثم حسن موهبة جيدة ويلعب كجناح أيمن وأيسر وهما مركزين نحتاجهما بشدة في مصر، لذلك سأقوم بعرضه على أجيري وغريب بعد كأس الأمم".

الجدير بالذكر أن عدة تقارير إعلامية فرنسية كانت قد نوهت من قبل إلى وجود رغبة من جانب نادي توتنهام، وأندية من بين الست الأوائل بالدوري الإسباني، في ضم اللاعب.