الزمالك يتعثر بتعادل جديد أمام حرس الحدود

تعادل الزمالك أمام حرس الحدود بهدف لكل فريق في المباراة، التي جمعتهما بملعب الفريقين، مساء اليوم، بالجولة الـ 34 من الدوري المصري.
الزمالك رفع رصيده للنقطة 68 في المركز الثالث خلف الأهلي وبيراميدز فيما رفع حرس الحدود رصيده للنقطة 38 في المركز الثاني عشر ليهرب رسميا من الهبوط.
وفي الدقيقة 34، نجح حرس الحدود في إحراز أول أهدافه بعد خطأ فادح من مدافعي الزمالك في التغطية الدفاعية استغله إيدو موسيس، مهاجم حرس الحدود وتمكن من السيطرة على تمريرة بينية من وسط الملعب ثم إنطلق بالكرة على الجبهة اليمنى، قبل أن يرسل تمريرة عرضية أرضية قوية إلى داخل منطقة الجزاء أخطأها المدافع بهاء مجدي، ووضعها داخل مرماه.
ونجح خالد بو طيب في إدراك هدف التعادل للزمالك من ضربة رأسية مميزة وضعها على يمين حارس حرس الحدود أحمد السعدني، ليواصل المهاجم المغربي تألقه الفترة الأخيرة مع الفارس الأبيض.
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