الاتحاد القاري يمنح الصين حق استضافة كأس آسيا 2023

سيحسم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم غداً الثلاثاء، رسمياً منح الصين حق استضافة كأس آسيا 2023، بعد أن أصبحت المرشحة الوحيدة.
وأشار الاتحاد في بيان اليوم الإثنين “ستكون كل الأعين مصوبة على الصين التي باتت المرشح الوحيد لاستضافة كأس آسيا 2023، حيث ينتظر أن تسعى لتنظيم نسخة مميزة في تاريخ البطولة”.
وسيعلن الاتحاد الآسيوي قراره خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادي في العاصمة الفرنسية باريس.
وكانت كوريا الجنوبية تخلت في منتصف مايو (أيار) الماضي عن فكرة الترشح مفسحة المجال أمام الصين لتكون المرشحة الوحيدة لاستضافة الحدث القاري.
واستضافت الصين النهائيات في 2004، عندما بلغت النهائي وخسرت أمام اليابان 1-3.
وكانت تايلاند واندونيسيا عبرتا عن رغبتهما باستضافة النهائيات قبل انسحابهما في وقت لاحق.
وشارك في النسخة الأخيرة التي استضافتها الإمارات مطلع العام الحالي 24 منتخباً للمرة الأولى، وأحرزها المنتخب القطري للمرة الأولى في تاريخه على حساب اليابان في المباراة النهائية (3-1).
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