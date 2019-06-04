الاتحاد السكندري يضرب سموحة بثلاثية

تفوق الاتحاد السكندري على نظيره سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف في المواجهة التي جمعت بينهم علي ملعب ستاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الأسبوع الـ34من الدوري الممتاز.

سجل الأهداف كل من رزاق سيسيه وكريم الدين والهدف الثالث من نيران صديقة عبر لاعب سموحة فارس، في الدقائق 3، 29، 73 على نحو الترتيب، في حين سجل

هدف سموحة عبر حسام حسن ركلة جزاء، في الدقيقة 87.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الاتحاد السكندري إلي النقطة 39 يحتل بها المركز الحادي عشر، بينما يتوقف رصيد سموحة عند النقطة 38 يحتل بها المركز الثاني عشر.