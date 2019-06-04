الزمالك يواصل النزيف بتعادل بطعم الخسارة امام الحدود ويبتعد عن المنافسة

واصل فريق الزمالك نزيف النقاط وتضاءلت فرصته في استعادة درع الدوري بعد تعادله مع حرس الحدود بهدف لكل منهما بستاد المكس في اللقاء المؤجل من الجولة 30 للدوري الممتاز.

تقدم الحدود بهدف لبهاء مجدي في مرماه في الدقيقة 34 من خطأ دفاعي ساذج ،وتعادل للزمالك المغربي خالد بوطيب بضربة رأس في الدقيقة 65

ارتفع رصيد الزمالك الى 68 نقطة ، وله مباراة مؤجلة وبات الفارق مع الأهلي المتصدر 74 نقطة " 6" نقاط ورفع الحدود رصيده الى 38 نقطة وضمن البقاء في الممتاز.

جاء الأداء ضعيف المستوى وظهر الزمالك كعادته بعيدا فنيا وبدنيا مع أخطاء دفاعية ومن لاعبي الوسط ،وتألق محمود جنش في الزود عن مرماه في الشوط الاول.

كما ظهر الهجوم الابيض خلال اللقاء مستأنسا للغاية ولم يختبر الحارس احمد السعدني.

الشوط الاول

بادر الزمالك بهجوم من خلال استلام جيد لاحمد زيزو ويسدد على مسافة 6 ياردات ضعيفة في يد الحارس احمد

السعدني.

لعب الحدود على المرتدات والهجمات الخاطفة التي شكلت خطورة على مرمى محمود جنش مستغلين ثغرات دفاعية خطيرة في العمق من التونسي حمدى النقاز وبهاء مجدي والونش ومحمود علاء . والأخير يهدى احمد فتحي هدية ينفرد ويسدد ومن حسن حظ علاء ان جنش يقظ وانقذ الموقف بصعوبة.

استغل لاعبو الحدود الثغرات الدفاعية خاصة ظهيري الجنب بهاء " الخضوض" والنقاز" المهزوز" والونش وعلاء" التائهان" وتحرك بحرية واودو موسيس يمينا ولعب اكثر من عرضية ويسدد حسن مجدي بعيدا عن التهديف وأخرى امام عاشور الذى اربك الدفاع الابيض.

يحاول ابوطيب وينفرد ويتباطئ كالعادة ويبعد ابو العز من امامه الى الركنية وسط دهشة الجميع.

هدف الحدود

في الدقيقة 34 ووسط الثغرات والشوارع المفتوحة يلعب موسيس عرضية يحول الكرة بسذاجة بهاء مجدي في مرماه مسجلا هدف

التقدم للحرس.

لم يتغير الوضع كثيرا بعد الهدف فالزمالك فشل في اختراق الدفاعات الحدودية بسبب البطء وابتعاد الخطوط بل ضغط الحدود بقوة وينقذ جنش من حسن مجدي واحمد فتحي واخرى وسط دربكة يحول "جنش "الكرة الى الركنية

Advertisements

يحاول الزمالك ويلعب النقاز عرضية يبعد بسهولة دفاع الحدود ويهدر بوطيب ويسدد براسه فوق العارضة.

الشوط الثاني

يبدأ الزمالك الشوط بهجوم بحثا عن هدف التعادل وبرأسه بوطيب فوق العارضة تليها تسديدة أخرى من نفس اللاعب برأسه تصطدم الكرة بالعارضة وترتد الى داخل الملعب.

هدف ملغى

يلغي الحكم هدفا لمحمود علاء من ركنية بدعوي دفع بوطيب لمدافع حرس الحدود في الدقيقة 60.

يخرج احمد زيزو ويلعب مكانه ابراهيم حسن ويضغط الزمالك وتزداد الفاعلية على المرمى

هدف التعادل

في الدقيقة 65 ومن ضربة ركنية يقابل برأسه خالد بوطيب صاروخية على يمين احمد السعدني مسجلا هدف التعادل.

بعد الهدف يجري خالد جلال تغييرا ثانيا بنزول عبد الله جمعة في محاولة لتنشيط الجانب الهجومي للأبيض.

يحاولا لاعبو الحدود استهلاك الوقت من خلال التمرير واضاعته ايضا بالسقوط ارضا للخروج بنقطة البقاء في الممتاز.

يخرج محمد حسن ويلعب مكانه ابراهيم حفني لإستغلال مهارته في التمرير والوصول بالمهاجمين الى المرمى.

واستمر اللعب العشوائي للابيض حتى اطلق الحكم الصربي صافرة نهاية اللقاء.