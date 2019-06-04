بتروجت يتعادل مع المقاولون ويهبط رسميًا إلى القسم الثاني

هبط نادي بتروجت إلى الممتاز ب، بشكل رسمي، عقب تعادله أمام المقاولون العرب، سلبيًا، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الأسبوع الـ34 من الدوري الممتاز.

وكان بتروجيت، صاحب المركز السادس عشر، برصيد 34 نقطة،

يحتاج للفوز فقط ولا غيره، بجانب انتظار تعسر أحد الفرق المتصارعة على الهبوط من أجل ضمان البقاء فى الدورى، لكن بعد التعادل ووصوله إلى النقطة 35 هبطرسميًا إلى القسم الثاني، في حين أضاع المقاولون العرب صاحب المركز الخامس ، أماله في مطاردة المصري على المركز الرابع ،المؤهل للمشاركة فى بطولة الكونفيدرالية الأفريقية، بعدما وصل إلى النقطة 48 ، متبعدًا عن المصري بفارق أربع نقاط، وتبقي مباراة وحيدة أمام الأهلي.