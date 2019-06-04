وادي دجلة يفوز على الإنتاج الحربي بثنائية

نجح فريق وادي دجلة في تحقيق الفوز امام نظيره الانتاج الحربي بهدفين مقابل هدف في المواجهة التي جمعت بينهم علي ملعب استاد الشرطة ضمن مباريات الاسبوع الـ34من الدوري الممتاز.
سجل وادي دجلة هدف التقدم عن طريق ضربة جزاء سجلها محمدهلال في الدقيقة 27 بعد احتساب الحكم ضربة جزاء لصالح احمد رمضان بيكهام.
وسجل الهدف الثاني اللاعب إبراهيما نداي في الدقيقة 63 من احداث الشوط الثاني.
وشهدت الدقيقة 55من احداث الشوط الثاني
ثم في الدقيقة 87 سجل هدف الانتاج الحربي اللاعب احمد مجدي.
وبهذا النتيجه يرتفع رصيد نادي وادي دجلة الي النقطة 40يحتل بها المركز العاشر في تريتب الدوري المصري بينما تجمد رصيد الانتاج الحربي عند النقطة 38يحتل بيها المركز الـ 14.
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