وادي دجلة يفوز على الإنتاج الحربي بثنائية

نجح فريق وادي دجلة في تحقيق الفوز امام نظيره الانتاج الحربي بهدفين مقابل هدف في المواجهة التي جمعت بينهم علي ملعب استاد الشرطة ضمن مباريات الاسبوع الـ34من الدوري الممتاز. سجل وادي دجلة هدف التقدم عن طريق ضربة جزاء سجلها محمد هلال في الدقيقة 27 بعد احتساب الحكم ضربة جزاء لصالح احمد رمضان بيكهام. هلال في الدقيقة 27 بعد احتساب الحكم ضربة جزاء لصالح احمد رمضان بيكهام. وسجل الهدف الثاني اللاعب إبراهيما نداي في الدقيقة 63 من احداث الشوط الثاني. Advertisements وشهدت الدقيقة 55من احداث الشوط الثاني طرد لاعب على عبد الوهاب بسبب تدخل عنيف جداً ومقصود على إبراهيما نداي. ثم في الدقيقة 87 سجل هدف الانتاج الحربي اللاعب احمد مجدي. وبهذا النتيجه يرتفع رصيد نادي وادي دجلة الي النقطة 40يحتل بها المركز العاشر في تريتب الدوري المصري بينما تجمد رصيد الانتاج الحربي عند النقطة 38يحتل بيها المركز الـ 14.

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