تقرير.. تلاعب جديد في الدوري الإسباني

كشفت تقرير إسباني عن وجود حالة تلاعب جديدة شهدتها الملاعب الاسبانية وتعرفت عليها الحكومة الاسبانية.

قالت صحيفة "ماركا" الاسبانية أن الشرطة الاسبانية أكدت أن

هناك 7 لاعبين من بلد الوليد اتفقوا مع نادي فالنسيا على تسجيل هدف في الشوط الأول والثانيلفالنسيا في المواجهة الأخيرة التي جمعت بينهما، ووجدت الشرطة في هاتف احد اللاعبين تسجيل يؤكد ذلك الأمر.

وكان فالنسيا نجح في تحقيق الفوز بهدفين دون رد ضمن الجولة الختامية من الدوري الإسباني.