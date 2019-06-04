تقرير.. تلاعب جديد في الدوري الإسباني

كشفت تقرير إسباني عن وجود حالة تلاعب جديدة شهدتها الملاعب الاسبانية وتعرفت عليها الحكومة الاسبانية.
قالت صحيفة "ماركا" الاسبانية أن الشرطة الاسبانية أكدت أنهناك 7 لاعبين من بلد الوليد اتفقوا مع نادي فالنسيا على تسجيل هدف في الشوط الأول والثاني
وكان فالنسيا نجح في تحقيق الفوز بهدفين دون رد ضمن الجولة الختامية من الدوري الإسباني.
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