بوطيب يسجل هدف التعادل للزمالك أمام حرس الحدود

تعادل الزمالك مع نظيره حرس الحدود، بهدف لهدف في المباراة التي تجمع بينهما على استاد

المكس بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ 30من الدوري الممتاز.

سجل خالد بوطيب هدف التعادل لنادي الزمالك في الدقيقة 64، بعد رأسية قوية من المغربي، من ضربة ركنية.