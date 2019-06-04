بوطيب يسجل هدف التعادل للزمالك أمام حرس الحدود

تعادل الزمالك مع نظيره حرس الحدود، بهدف لهدف في المباراة التي تجمع بينهما على استادالمكس بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ 30
من الدوري الممتاز.
سجل خالد بوطيب هدف التعادل لنادي الزمالك في الدقيقة 64، بعد رأسية قوية من المغربي، من ضربة ركنية.
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