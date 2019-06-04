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بوطيب يسجل هدف التعادل للزمالك أمام حرس الحدود

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تعادل الزمالك مع نظيره حرس الحدود، بهدف لهدف في المباراة التي تجمع بينهما على استاد

المكس بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ 30
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من الدوري الممتاز.

 

سجل خالد بوطيب هدف التعادل لنادي الزمالك في الدقيقة 64، بعد رأسية قوية من المغربي، من ضربة ركنية.

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