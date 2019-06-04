نجم ليون يقترب من ريال مدريد

كشفت تقارير اسبانية عن اقتراب فيرلاند ميندي ظهير أيسر نادي أولمبيك ليون الفرنسي من الانضمام الي ريال مدريد الاسباني. اكدت صحيفة "الماركا" الاسبانية أن ميندي سيصبح لاعبا لريال مدريد وسيقوم بالفحص الطبي خلال ساعات. يذكر أن ريال مدريد يبحث عن تدعيم صفوف خلال المركاتو القادم من اجل المنافسة في الموسم المقبل علي جميع البطولات بعدما عاش موسم سيئ في الموسم المنقضي.

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