بالمستند.. لاعبو سموحة يكذبون باسم مرسي

تلقى اتحاد الكرة توضيحا من جانب لاعبي نادي سموحة، موقعا بخط جميع اللاعبين يؤكدون فيه كذب ادعاءات زميلهم بالفريق باسم مرسي والذي أكد أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن تعدى عليهم لفظيا أمام بقية اللاعبين، بعد مباراة سموحة ووادي دجلة في الدوري. أمام بقية اللاعبين، بعد مباراة سموحة ووادي دجلة في الدوري. وأبدى لاعبو سموحة ضيقهم الشديد من باسم مرسي وأكدوا أن ادعاءاته تحمل نوايا سيئة لهم وأنهم يقبلون الإهانة مؤكدين على أن العلاقة بين اللاعبين والجهاز الفني بقيادة حسام حسن قائمة على الحب والاحترام المتبادل. أضاف اللاعبون في خطابهم بأن باسم مرسي يحاول الظهور في ثوب البطل دائما أمام الجماهير وهو أمر في الحقيقة لم يحدث على الإطلاق.

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