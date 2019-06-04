الاتحاد السكندري يتقدم على سموحة في الشوط الأول

أنتهى الشوط الأول، بتقدم الاتحاد السكندري على نظيره سموحة متقدما بهدفين دون رد في المواجهة التي جمعت بينهما علي ملعب ستاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الأسبوع الـ34 من الدوري الممتاز.
نجح الاتحاد في تسجيل هدف التقدمعن طريق كرة عرضية أرسلها السيد سالم من جهة اليمين داخل منطقة جزاء سموحة لرزاق سيسيه الذي نجح في سددها برأسية قوية تسكن الشباك في الدقيقة الثانية،
ثم عاد وتقدم الاتحاد من جديد في الدقيقة 29 عن طريق أنطلق رزاق سيسيه من الجانب الأيسر ثم مرر الكرة إلى كريم الديب داخل منطقة الجزاء الذي سددها مباشرة لترتطم الكرة بالقائم الأيسر وتدخل الشباك.
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