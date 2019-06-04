رياضة | الزمالك يمنح لاعبيه راحة بعد التعادل أمام الحرس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يمنح لاعبيه راحة بعد التعادل أمام الحرس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح لاعبيه راحة من التدريبات عقب التعادل أمام حرس الحدود مساء الإثنين.

وفقد الزمالك نقطتين ثمينتين أمام حرس الحدود بعد التعادل بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما على ملعب المكس في بطولة الدوري المصري.

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وأكد الجهاز الفني للزمالك بعد المباراة أنه تم منح اللاعبين راحة من التدريبات ولكن لم يتم الاستقرار بعد على فترة الاجازة.