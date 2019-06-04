رياضة | ميسي يمنع بطل العالم من الانضمام إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يمنع بطل العالم من الانضمام إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني، التعاقد مع الفرنسي انطوان جريزمان لاعب فريق أتليتكو مدريد، خلال فترة الميركاتو الصيفي.

وأشارت تقارير إسبانية حسب "آر إم سي"، إلى أن ميسي أبلغ إدارة البارسا أنه لا يريد ضم جريزمان في صفوف برشلونة، وأنه غير محبب لدى اللاعبين.

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وطلب ميسي التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا، وإعادته إلى برشلونة مرة أخرى في الموسم القادم.

وينوي مسئولو برشلونة تقديم عرض ضخم لضم نيمار للبارسا من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.