رياضة | طلعت يوسف يقود الاتحاد للبقاء في الدوري بثلاثية أمام سموحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلعت يوسف يقود الاتحاد للبقاء في الدوري بثلاثية أمام سموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضمن فريق الاتحاد السكندري بقيادة طلعت يوسف البقاء في الدوري الممتاز بعدما حقق الفوز على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الأخيرة من المسابقة.

وسجل ثلاثية زعيم الثغر كلا من وزاق سيسيه وكريم الديب، وفيراس مجاهد بالخطأ في مرماه، فيما سجل حسام حسن هدف سموحة من ركلة جزاء.

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وبهذا الفوز رفع الاتحاد رصيده إلى ٣٩ نقطة ليضمن البقاء في الدوري، بينما تجمد رصيد سموحة عند ٣٨ نقطة.