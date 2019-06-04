رياضة | عاجل.. بتروجت يتعادل أمام المقاولون العرب ويهبط للدرجة الثانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. بتروجت يتعادل أمام المقاولون العرب ويهبط للدرجة الثانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
هبط بتروجت رسميا إلى دوري الدرجة الثانية بعدما تعادل سلبيا أمام المقاولون العرب بدون أهداف في الجولة الأخيرة من عمر بطولة الدوري الممتاز.
ولم تنجح محاولات كلا الفريقين طوال الـ٩٠ دقيقة لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف.
وبهذه النتيجة رفع المقاولون العرب رصيده إلى ٤٨ نقطة في المركز الخامس، كما رفع بتروجت رصيده إلى ٣٥ نقطة محتلا المركز السادس عشر ويرافق النجوم والداخلية لدوري الدرجة الثانية.