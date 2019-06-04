رياضة | تهميدا لرحيل كانسيلو.. يوفنتوس يستهدف نجم توتنهام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تهميدا لرحيل كانسيلو.. يوفنتوس يستهدف نجم توتنهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن رغبة نادي يوفنتوس بطل الكالتشيو في التعاقد مع كيران تريبير الظهير الأيمن لفريق توتنهام الإنجليزي خلال الميركاتو الصيفي.

وبحسب ما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية فإن يوفنتوس مهتم بالتعاقد مع ظهير توتنهام كيران تريبير لتعويض رحيل جواو كانسيلو.

كما أضافت الشبكة بأن النادي الإيطالي يرغب في رحيل البرتغالي جواو كانسيلو من أجل الاستفادة المادية من رحيل اللاعب وتدعيم صفوفه.