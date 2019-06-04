رياضة | رسميا.. المنصور يعلن رحيله عن الهلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. المنصور يعلن رحيله عن الهلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الإداري في نادي الهلال سعد المنصور، اليوم الإثنين، انتهاء عمله في جهاز الأزرق الإداري والفني.

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ونشر المنصور عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "الحمدلله من قبل ومن بعد طويت اليوم صفحة مهمة من صفحات حياتي وهي إنتهاء عملي الرسمي في نادي الهلال".

وأضاف: "مقدماً استقالتي لرئيس مجلس الادارة بعد سنوات جميلة من أجمل سنوات العمر قضيتها بين أروقته متنقلاً في العمل بين درجاته واجهزته الفنية والادارية".