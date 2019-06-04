رياضة | أهم أخبار برشلونة اليوم الاثنين.. ميسي يرفض جريزمان ويطلب ضم صديقه القديم والصفقة الكبري تضيع على البرسا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار برشلونة اليوم الاثنين.. ميسي يرفض جريزمان ويطلب ضم صديقه القديم والصفقة الكبري تضيع على البرسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة اليوم الاثنين الموافق 3 / 6 / 2019 العديد من الاخبار الهامة والاحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الاثنين 3 / 6 / 2019:-

مفاجأة.. دي ليخت يبتعد عن برشلونة

نجح الدولي الهولندي الشاب ماتياس دي ليخت مدافع أياكس في تقديم نفسه هذا الموسم كمشروع مدافع أسطوري قادر على تمثيل أي فريق لتنطلق المنافسة عليه بين برشلونة وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد.

ولكن الصفقة بدأت تقترب من المان يونايتد وهو ما قد يشكل خبر سعيد للفرنسي جين كلير توديبو المدافع الشاب الذي انتقل للبرسا في يناير الماضي قادماً من تولوز.

ويضغط باريس سان جيرمان هو الآخر للتعاقد مع دي ليخت مما جعل الأمور تبدو صعبة على برشلونة للحصول على قائد أياكس صاحب ال19 عام.

ونصحت بعض التقارير الصحفية النادى الكتالوني بالانسحاب من الصراع على ماتياس وإعطاء الفرصة لتوديبو البالغ ١٩ عام.

قرار جديد من كومان حول تدريب برشلونة

حسم رونالد كومان ، مدرب منتخب هولندا ، موقفه من خلافة ارنستو فالفيردي المدير الفني الحالي لفريق برشلونة الاسباني.

وقال كومان في تصريحات نشرتها صحيفة موندو ديبورتيفو الاسبانية :إنني أركز مع المنتخب الوطني.

وقال لاعب برشلونة السابق وبطل كأس الاتحاد الأوروبي عام 1992 :لن أترك المنتخب الوطني عندما يتبقى عام واحد فقط للبطولة الأوروبية ، فهذا ليس هو الوقت المناسب.

أضاف كومان عندما سئل مباشرة ما إذا كان تجاهل ترشيحه لتدريب برشلونة.سيكون ذلك سهلا ، لكنني لن أفعل.

عقد كومان مع منتخب هولندا مستمر حتى يونيو 2022 ، بالتزامن مع كأس العالم في قطر.

باريس سان جيرمان يقترب من ضم نجم برشلونة المنبوذ

يسعي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، في تدعيم صفوفه خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، بالتعاقد مع البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب برشلونة الإسباني والذى لم يقدم الكثير منذ إنتقاله من فريق ليفربول.

وأكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن إدارة باريس تفكر في التعاقد مع لاعب بصيغة الإعارة مع خيار الشراء، مثلما تم التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي قادماً من موناكو بصيغة الإعارة مع خيار الشراء.

وأشارت الصحيفة البريطانية أن النادي الفرنسي يفكر في في بيع المهاجم الأوروجياني إديسون كافاني والظهير توماس مونييه من أجل شراء كوتيتيو، ومن أجل التغلب على قيود اللعب المالي النظيف

ميسي يرفض جريزمان من جديد

يرفض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة انضمام الفرنسي أنطوان جريزمان لصفوف الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية، حسبما أشارت إليه تقارير إعلامية فرنسية.

ووفقا لما ذكره "راديو مونت كارلو" الفرنسي فإن ميسي لا يرحب بانتقال جريزمان إلى صفوف برشلونة.

وأضافت الإذاعة بأن كل جهود كابتن الفريق الكاتالوني تصب نحو إعادة نيمار من باريس سان جيرمان.

وكان جريزمان قد أعلن رحيله عن صفوف أتلتيكو مدريد نهاية المنقضي بعد ٥ مواسم قضاها داخل النادي حيث أبدت أنية برشلونة ومانشستر يونايتد رغبتها في التعاقد معه.

برشلونة تتحرك.. ميسي يطلب التعاقد مع هذا اللاعب

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أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن الإسباني ليونيل ميسي نجم برشلونة، يريد من فريقه أن يتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكشفت التقارير حسب صحيفة " راديو ماركا" الإسباني، إلى أن برشلونة تحرك بالفعل نحو استعادة نيمار من جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعي الفريق الكتالوني إلى ضم نيمار بعدما ابتعد كثيرًا عن التعاقد مع الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان والذي لا يلقي قبولًا داخل بين لاعبي البلوجرانا.

جريزمان يثير الجدل حول مستقبله وبرشلونة ينتظر

أثار الفرنسي أنطوان جريزمان، لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، الجدل حول وجهته المقبلة بعد إعلانه الرحيل عن صفوف الروخي بلانكوس في الصيف الجاري.

وقال جريزمان في تصريح نشرته صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية: لا أعرف متى سيتم حل مستقبلي ولكن كل شيء في وقته"، وهو ما يفتح الباب حول عدم استقرار الفرنسي على وجهته المقبلة.

وقالت الصحيفة إن برشلونة هو المرشح الأقوى لضم جريزمان في الصيف بعد انسحاب كل من مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان من السباق.

يستطيع جريزمان الانتفاق لأي فريق بداية من أول يوليو المقبل مقابل 120 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده مع أتلتيكو مدريد.

رونالد كومان يصدم برشلونة

حسم رونالد كومان ، مدرب منتخب هولندا ، موقفه من خلافة ارنستو فالفيردي المدير الفني الحالي لفريق برشلونة الاسباني.

وقال كومان في تصريحات نشرتها صحيفة موندو ديبورتيفو الاسبانية :إنني أركز مع المنتخب الوطني.

وقال لاعب برشلونة السابق وبطل كأس الاتحاد الأوروبي عام 1992 :لن أترك المنتخب الوطني عندما يتبقى عام واحد فقط للبطولة الأوروبية ، فهذا ليس هو الوقت المناسب.

عقد كومان مع منتخب هولندا مستمر حتى يونيو 2022 ، بالتزامن مع كأس العالم في قطر.

جوارديولا يحسم الجدل حول العودة لبرشلونة ويفاجئ فالفيردي

دافع بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن ارنستو فالفيردي المدرب الحالي لفريق برشلونة.

وقال جوارديولا :يبدو فالفيردي مذهلًا إلى ما وراء الصداقة العظيمة التي توحدنا. لقد قام بعمل جيد للغاية. صحيح أنه خسر في دوري الأبطال ، لقد خسرنا جميعًا. وقال جوارديولا في لقاء كرة السلة بين باكسي مانريسا و ريال مدريد :ما زال برشلونة موجود.

جوارديولا برر خروج برشلونة من دوري الأبطال على يد ليفربول. قائلا :كل من برشلونة وليفربول فريقان جيدان للغاية ، وليفربول هو بطل أوروبا ، قوي للغاية. عندما يكون هناك مستوى كبير ، إذا لم يكن الفريق في يومه ، فسيخسر.

بالإضافة إلى ذلك ، أشار أيضًا إلى منافسة كلوب مدرب ليفربول على لقب البريمرليج الذي حققه السيتي قائلا : كلوب؟ لدينا منافسة جميلة ، ولكن ليس فقط معهم ، هناك خمسة فرق قوية للغاية وهذا هو السبب في أن الدوري الانجليزي الممتاز صعب. الموسم المقبل سنبدأ من نقطة الصفر ونرى ما سيحدث.

عندما سئل عن العودة المحتملة إلى كامب نو ، أكد جوارديولا أن وقته على مقاعد بدلاء البارسا جزء من الماضي. مختتما: لقد مرت المرحلة كمدرب ، فالأمر الآن يعود إلى أجيال جديدة. كلما أمكن ، أذهب إلى كامب نو.

تقارير.. نيمار يحسم أمره ويختار ما بين برشلونة وريال مدريد