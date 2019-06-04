رياضة | أهم أخبار ريال مدريد اليوم الاثنين.. الملكي يطرد 3 نجوم من أجل عيون بوجبا وراموس ينفجر بسبب محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار ريال مدريد اليوم الاثنين.. الملكي يطرد 3 نجوم من أجل عيون بوجبا وراموس ينفجر بسبب محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الإثنين الموافق 3 يونيو 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها اقتراب إيدين هازارد من الملكي وارتداؤه لرقم 7 بالإضافة إلى اهتمام الملكي بمحمد صلاح نجم ليفربول. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- هازارد يقترب من خلافة رونالدو في ريال مدريد

أكدت تقارير صحفية إسبانية اقتراب البلجيكي إيدين هازارد نجم تشيلسي الإنجليزي بشدة من الانضمام إلى ريال مدريد الإسباني في الساعات المقبلة.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن المفاوضات بين تشيلسي وريال مدريد وصلت لمراحل متقدمة وأنه قد يتم التوصل لاتفاق لاتمام الصفقة خلال ساعات.

وذكرت الصحيفة الإسبانية بأن الإعلان الرسمي عن الصفقة قد يتم في الأيام القليلة المقبلة.

كما كشفت صحيفة آس الإسبانية بأنه لم يتم الاتفاق حول القيمة المالية لانتقال هازارد لريال مدريد وأن مسئولي ريال مدريد سيغادرون للعاصمة البريطانية لندن خلال الأسبوع الجاري لاستكمال المفاوضات.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه في حالة انتقال هازارد للملكي بشكل رسمي فإنه سيرتدي القميص رقم 7 والذي كان يرتديه البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الملكي السابق ويوفنتوس الإيطالي الحالي.

ونوهت تقارير صحفية إسبانية بأنه هناك اتفاق بين ريال مدريد وتشيلسي على شراء هازارد مقابل 115 مليون جنيه إسترليني.

يذكر أن هازارد البالغ من العمر 28 عامًا شارك في 52 مباراة مع تشيلسي هذا الموسم في كل البطولات وسجل 21 هدفا وصنع 17 هدفا.

- هل يستغنى ريال مدريد عن 3 نجوم من أجل بوجبا ؟

ذكرت تقارير صحفية بريطانية بأن ريال مدريد يصر على التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة ميرور البريطانية بأن ريال مدريد قد يتخلى عن ثلاثي الفريق خاميس رودريجيز وكيلور نافاس وجاريث بيل لأنهم خارج خطط الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق بالإضافة إلى سعي إدارة الملكي لتخفيض المقابل المالي للصفقة.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن رودريجيز أنهى إعارته التي استمرت لعامين وريال مدريد يرغب في حصد المال من بيعه وأن كلا من نافاس وبيل الأقرب للرحيل من التشكيلة الحالية للاعبين ويمكن استخدامهما كأوراق لحسم صفقة بوجبا.

وكشفت الصحيفة البريطانية بأن جاريث بيل نجم الملكي الحالي كان أحد أبرز أهداف مانشستر يونايتد في السنوات الماضية وبالتالي سيكون أحد الأسباب للتفاوض والحوار بين كلا الناديين.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن مشكلة الراتب السنوي المرتفع لبوجبا الذي يتقاضى حالياً 17 مليون يورو سنوياً من المان اليونايتد سيشكل أزمة في الصفقة بعد حل مشكلة إقناع المان يو بالاستغناء عن خدماته، حيث يعتبر راتبه رقماً يفوق خطط النادي بكثير في الموسم المقبل.

ونوهت الصحيفة البريطانية بأن إدارة الملكي تريد جعل سيرجيو راموس قائد الفريق هو صاحب الراتب الأعلى بين اللاعبين علماً بأنه يتقاضى حالياً 10.4 مليون يورو سنوياً بل إنه حتى الويلزي جاريث بيل الذي تسعى الإدارة بشدة للتخلص منه في الصيف المقبل لعدة أسباب منها راتبه الكبير يتقاضى 15 مليون يورو فقط سنوياً أي أقل من راتب بوجبا.

- هازارد يتنازل عن رقمه المفضل بسبب لوكا مودريتش

كشفت صحيفة "ديلي ستار" عن صعوبة تنازل لاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش ونجم ريال مدريد الإسباني وأفضل لاعب في العالم، عن رقمه الذى يرتديه مع الفريق وهو رقم "10"، للاعب البلجيكي إيدين هازارد الذى أقترب بشدة من الإنضمام لصفوف النادي الإسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وأشارت الصحيفة، إن هازارذ سيتنازل عن رقمه المفضل الذى إشتهر به خلال السنوات السابقة، في تشيلسي الإنجليزي، بسبب عدم تنازل مودريتش عنه.

وأكدت الصحيفة أن هازارد في حال الإنتقال بشكل نهائي لريال مدريد سيرتدى رقم "7" وهو رقم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو عندما كان يلعب في صفوف الملكي، وأن اللاعب ماريانو دياز الذى يرتديه حالياً سيتنازل عنه بسبب إقتراب رحيله عن مدريد.

- راموس يرفض ضم محمد صلاح لريال مدريد

كشفت صحيفة "سبورت الإسبانية" أن المدافع الإسباني "سيرجيو راموس "لاعب ريال مدريد، يرفض التعاقد مع الدولى المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

وأكدت الصحيفة، أن رئيس النادي فلورنتينو بيريز يصر على ضم صلاح الذى تبلغ قيمته التسويقية 150 مليون يورو، خاصة بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا مع الريذز وتحقيقه للقب هداف الدوري الإنجليزي لموسمين متتاليين، ولكن يواجه صعوبة من راموس.

وأشارت الصحيفة إن راموس لم ينسي حتي الأن الإضطهاد الذي حدث له بعد إصابة محمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 وهجوم الصحافة المصرية عليه وتلقيه تهديدات.

- بنفيكا يصدم كبار أوروبا بشأن التعاقد مع فيليكس

حسم مسؤولو فريق بنفيكا البرتغالي مصير اللاعب الشاب جواو فيليكس لاعب الفريق، وذلك بعد العروض الذي جاءت للتعاقد مع اللاعب في الصيف القادم.

وأشارت تقارير برتغالية حسب صحيفة "ريكورد"، إن بنفيكا قرر عدم بيع جواو فيليكس وإستمراره مع الفريق في الموسم المقبل، ورفض جميع العروض الذي جاءت لضم اللاعب.

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وإن النادي البرتغالي لن يبيع اللاعب الشاب بأقل من 120 مليون يورو وهي قيمة الشرط الجزائي الخاص به.

وكان يرغب ثنائي مدينة مانشستر في التعاقد مع فيليكس، بالإضافة إلى نادي برشلونة الإسباني.

- محمد صلاح يقترب من الانضمام إلى ريال مدريد

اقترب اللاعب المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، من الانضمام إلى نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة "الاس"، إن مستقبل صلاح مع ليفربول أصبح مهددا، بعدما رفض اللاعب تأكيد بقاءه مع الريدز بعد الفوز بدوري أبطال أوروبا.

وإن صلاح دخل في مشادة قوية مع يورجن كلوب خلال شهر أبريل الماضي، وكان يفكر في الرحيل عن ليفربول في نهاية الموسم الجاري.

يُذكر أن صلاح انتقل إلى ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2017، قادما من روما الإيطالي.

- زيدان يحسم موقفه من ضم محمد صلاح لريال مدريد

يرغب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني في ضم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال موقع لو10 سبورت الفرنسي، إن ريال مدريد تابع في الفترة الماضية محمد صلاح وتألقه مع ليفربول من أجل اتخاذ خطوة التعاقد معه في الصيف الجاري.

وتابع الموقع أن ريال مدريد حاول التعاقد مع الفرعون المصري في الصيف الماضي لكن ليفربول طلب 200 مليون يورو من أجل التخلي عن هداف البريميرليج.

وشدد الموقع على أن ريال مدريد سوف يحاول في الأسابيع المقبلة، ضم صلاح لصفوف زين الدين زيدان في الميركاتو الصيفي.

ويرتبط محمد صلاح بعقد مع ليفربول حتى يونيو 2023 ولا يرغب الريدز في بيع صلاح أو أي نجم من نجوم الفريق وتحديدا بعد الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا يوم السبت الماضي.

- ضربة موجعة لريال مدريد في ميركاتو الصيف

تلقى مسئولو نادي ريال مدريد الإسباني، ضربة من العيار الثقيل، بعدما اقتربت صفقة ضم خليفة كريستيانو رونالدو مهددة بالفشل.

وأكدت تقارير إسبانية أن بنفيكا البرتغالي رفض عرضا ضخما من ريال مدريد الإسباني لضم نجمه الصاعد جواو فيليكس والشهير بخليفة رونالدو.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية، أن بنفيكا البرتغالي رفض عرضًا بقيمة 80 مليون يورو للنجم جواو فيليكس، إضافة إلى 40 مليون أخرى كحوافز.

وأوضحت الصحيفة أن النادي البرتغالي متمسك بمبلغ 120 مليون يورو وهي قيمة الشرط الجزائي الموجود في عقد اللاعب.

- نيمار ومبابي يفجران أزمة بين رئيس ريال مدريد وزيدان

أكدت تقارير صحفية فرنسية، وجود خلاف بين فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد والفرنسي زين الدين زيدان، مدرب النادي الملكي بسبب ثنائي باريس سان جيرمان، كيليان مبابي ونيمار دا سيلفا.

وفقا لموقع لو10 سبورت الفرنسي، فإن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد يصر على ضم نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان في الصيف الجاري ولكن الفرنسي زين الدين زيدان يريد كيليان مبابي بدلا منه.

وتابع الموقع أن زيدان يحلم بقوة بالتعاقد مع مبابي من باريس سان جيرمان هذا الصيف من أجل تدعيم خط هجوم ريال مدريد.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في يونيو 2023 دون وجود شروط جزائية في عقده ونفس الحال للبرازيلي نيمار دا سيلفا.

- ماريانو دياز يحسم مستقبله مع ريال مدريد

حدد ماريانو دياز، مهاجم ريال مدريد الإسباني، موقفه من الرحيل عن النادي الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال ماريانو في تصريحات نشرها موقع لو10 سبورت الفرنسي:هل يجب أن أغير قميصي هذا الصيف؟لا لن أغيره،هذا هو فريقي.

وتابع: أريد أن أوضح ما جئت إلى هنا لأفعله، لماذا لا أرغب في التفكير في أي شيء آخر غير ريال مدريد؟ لقد ناضلت من أجل الحصول على ريال مدريد. أنا هنا ، سأبذل قصارى جهدي للعب في أفضل فريق في العالم .