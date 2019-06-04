شكرا لقرائتكم خبر عن استياء فى المنتخب الوطنى من اللجنة المنظمة لعدم خوض مباراتى تنزانيا و أوغندا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

سادت حالة من الاستياء داخل المنتخب الوطنى لكرة القدم بقيادة الميكسكى خافيير أجيرى، بسبب عدم خوض مباراتى المنتخب الوطنى الوديتين أمام تنزانيا وأوغندا على استاد القاهرة، بدعوى تجهيزه لحفل افتتاح بطولة أمم إفريقيا المقرر إقامتها خلال الفترة من 21 يونيو الجارى إلى 19 يوليو المقبل.

واشتكى «أجيرى» خلال جلسته الأخيرة مع جهازه المعاون من عدم توفير طلبه بتجربة أرضية استاد القاهرة قبل مباريات البطولة حتى يعتاد عليها اللاعبون، ولم يقتنع المدير الفنى بالمبررات التى ساقها مسؤولو اللجنة المنظمة برئاسة هانى أبوريدة بضرورة تسليم ملاعب البطولة قبل انطلاقها بشهر وفقا للوائح الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف»، ولاسيما بعدما علم من أعضاء من اتحاد الكرة بخوض المنتخب الوطنى فى عهد حسن شحاتة آخر مباراة ودية قبل أمم إفريقيا 2006 بأيام قليلة عليه.

يأتى هذا فى الوقت الذى جدد فيه «أجيرى» تمسكه باختياراته الأخيرة لقائمة الـ25 لاعبا التى ستتقلص إلى 23 لاعبا قبل إرسالها إلى «الكاف»، رافضا كافة الضغوط التى تعرض لها خلال الأيام الماضية بضم عبدالله جمعة الظهير الأيسر لنادى الزمالك، الذى تألق بشكل لافت خلال مباريات فريقه سواء فى الدورى الممتاز أو بطولة الكونفدرالية، وطلب المدير الفنى من جهازه المعاون خلال الجلسة عدم التطرق للاعبين الذين لم يتم اختيارهم فى القائمة فى وسائل الإعلام، مؤكدا أنه مقتنع بالأسباب الفنية التى تسببت فى عدم ضم عبدالله جمعة للمنتخب الوطنى.