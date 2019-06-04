شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواصل فقد النقاط ويتعادل مع حرس الحدود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

فقد نادي الزمالك نقطتين جديدتين فى صراعة على مسابقة الدوري العام مع النادي الأهلي بعدما تعادل مع نادي حرس الحدود بهدف لمثله فى اللقاء الذي جمعهما ضمن المباريات المؤجلة من الجولة 30 من بطولة الدوري العام المصري.

وسجل بهاء مجدي هدف التقدم لحرس الحدود بالخطأ فى مرماه فى الدقيقة 34 قبل أن ينجح نادي الزمالك فى التعادل فى الدقيقة 65 عن طريق ضربة رأس مميزة لخالد بوطيب.

و أهدر الزمالك العديد من الفرصة السهلة التي أتيحت له على مدار اللقاء ليرفع رصيده إلى 68 نقطة فيما رفع حرس الحدود رصيده إلى 38 نقطة فى المركز الـ13.