شكرا لقرائتكم خبر عن سجل المحترفين المصريين المتوجين بالألقاب في الملاعب الأوروبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حفر الدولى المصرى محمد صلاح اسمه بحروف من ماس عقب مساهمته فى تتويج فريقه الإنجليزى ليفربول بلقب دورى أبطال أوروبا نسخة 2018 - 2019 على حساب توتنهام فى المباراة النهائية التى استضافتها العاصمة الإسبانية مدريد. صلاح بات أول لاعب مصرى فى التاريخ يعانق لقب دورى الأبطال الأوروبى وثانى لاعب عربى يتمكن من التسجيل فى المباراة النهائية بعد الجزائرى رابح ماجر، وثالث لاعب عربى يحقق اللقب فى إنجاز كبير. ونستعرض فى التقرير التالى جميع اللاعبين المصريين المتوجين بالألقاب على الملاعب الأوروبية:

محمد صلاح

اللاعب الوحيد الذى سبق له التتويج فى إنجلترا قبل الننى، وحصل نجم روما الإيطالى الحالى خلاف فترة احترافه بتشيلسى الإنجليزى على بطولتى الدورى الممتاز «البريمييرليج» وكأس رابطة الأندية المحترفة، كما أن صلاح قد تُوج بالدورى السويسرى مع بازل فى موسمى 2012-2013 و2013-2014، وجاءت أغلى الألقاب فى 2019 بحصده دورى أبطال أوروبا مع ليفربول.

مظهر عبدالرحمن

ربما لا يتذكر الاسم الكثيرون من جماهير الكرة المصرية، هو ابن بورسعيد والمهاجم السابق لفريق المصرى، الذى خاض تجربة احترافية بالدورى الفرنسى مع فريق موناكو وحصل معه على كأس رابطة المحترفين الفرنسية موسم 2002-2003.

عمر جابر

انضم اسم عمر جابر نجم الزمالك السابق، مؤخرًا، لقائمة اللاعبين المصريين المحترفين المُتوجين بالألقاب مع أنديتهم الأوروبية، وظفر فريق بازل، الذى يلعب له الظهير الأيمن لمنتخب مصر، بلقب الدورى السويسرى للموسم الحالى 2016-2017، وتمكن من حسمه مبكرًا بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

عصام الحضرى

على الرغم من أن فترة احترافه أوروبيًا لم تدم طويلًا، إلا أنه تمكن من تذوق طعم التتويج فى أوروبا، بظفر فريقه سيون بلقب الكأس السويسرى موسم 2008-2009، وهو الموسم الذى فر خلاله الحضرى هاربًا من الأهلى.

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أحمد حسن

حصل «الصقر» المصرى وعميد لاعبى العالم على 5 ألقاب خلال مشواره الأوروبى فى بلجيكا وتركيا، فحقق لقب الدورى البلجيكى موسم 2006-2007، والسوبر البلجيكى موسمى 2006 و2007، وكأس بلجيكا موسم 2007-2008، فضلًا عن كأس تركيا مع فريق بشكتاش موسم موسم 2005-2006.

أحمد حسام ميدو

تمكن ميدو من تحقيق الثلاثية التاريخية مع فريق أياكس الهولندى فى موسم 2001-2002، حيث حصد المهاجم الدولى السابق الملقب بـ«العالمى» الدورى والكأس والسوبر الهولندى، خلال ذلك الموسم التاريخى له مع الفريق.

محمد الننى

تُوج الدولى المصرى محمد الننى بلقب أقدم بطولة فى التاريخ والتى انطلقت منافساتها للمرة الأولى فى 1871، وهى بطولة كأس الاتحاد الإنجليزى، إثر مشاركته فى فوز فريقه أرسنال على حساب تشيلى فى المباراة الختامية للمسابقة بنتيجة (2-1)، موسم 2016-2017. وسبق له التتويج مع فريقه بازل السويسرى بأربعة ألقاب للدورى السويسرى بشكل متتال من موسم 2012-2013 حتى الموسم الماضى.

أمير عزمى مجاهد

لم يتوقف التتويج الأوروبى على مظهر عبدالرحمن من لاعبى الكرة المصرية المغمورين، بل طال أمير عزمى مجاهد، نجل لاعب الكرة الطائرة السابق بنادى الزمالك عزمى مجاهد، حيث حقق أمير لقب الدورى القبرصى مع فريق فاماجوستا موسم 2007-2008.

عبدالعزيز وصديق

لقب وحيد حققه الثنائى محمد صديق وأيمن عبدالعزيز نجما الكرة المصرية السابقان، وذلك خلال تواجدهما بصفوف فريق كيجالى سبورت موسم 2001-2002، والتتويج بكأس تركيا فى ذلك الموسم.