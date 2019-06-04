شكرا لقرائتكم الاتحاد يؤمن بقاءه في الدوري بثلاثية في سموحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح فريق الاتحاد السكندري في تحقيق فوزاً هاماً على نادي سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك خلال المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري المصري، بتقدم الاتحاد بهدف نظيف.

أحرز أهداف الاتحاد كل من اللاعب الإفريقي رزاق سيسه بالدقيقة 3 من الشوط الأول، بينما أحرز الهدف الثاني اللاعب كريم الديب بالدقيقة 29، قبل أن يحرز فارس مجاهد الهدف الثالث لفريق الاتحاد بالخطأ في مرماه.

بينما أحرز هدف سموحة الوحيد اللاعب حسام حسن بالدقيقة 79.

بهذا الفوز ضمن الاتحاد السكندري بقائه رسميأً في الدوري المصري، حيث أصبح يحتل يحتل المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة، بينما توقف رصيد سموحة عند النقطة 38 في المركز الثالث عشر.