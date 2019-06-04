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شكرا لقرائتكم المصري يحتفل بضمان المركز الرابع فى جدول الدوري رسمياً... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
احتفل نادي المصري البورسعيدي، بضمان الحصول على المركز الرابع فى ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز، برصيد 52 نقطة، وذلك بعد تعادل المقاولون العرب وبتروجت سلبيا، ليحتل المقاولون العرب المركز الخامس برصيد 48 نقطة .
ونشر الحساب الرسمي للنادي المصري على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "المصري يضمن الحصول على المركز الرابع رسمياً برصيد 52 نقطة ، بعد نهاية مباراة المقاولون العرب وبتروجيت بالتعادل السلبي ووصول فريق المقاولون العرب للنقطة 48 وما زال متبقي له مباراة" .
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