شكرا لقرائتكم الزمالك يسقط فى التعادل أمام الحدود ويشعل القمة المنتظرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعادل الزمالك مع حرس الحدود بنتيجة 1 – 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الإثنين على ملعب المكس بالإسكندرية ضمن مؤجلات الجولة الـ 30 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

افتتح التسجيل لحرس الحدود بهاء مجدى لاعب الزمالك بالخطأ فى مرماه بينما أدرك التعادل للفريق الأبيض المغربى خالد بوطيب فى الدقيقة 64 .

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الزمالك عند النقطة 68 فى المركز الثالث فى ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز بينما وصل حرس الحدود إلى النقطة 38 ليضمن بقاؤه فى الدورى رسميا .

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من : حراسة المرمى : محمود جنش،خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وبهاء مجدىخط الوسط: طارق حامد ومحمد حسن وأحمد سيد زيزو ومحمود كهربا،خط الهجوم: عمر السعيد وخالد بوطيب

دخل حرس الحدود اللقاء بتشكيل مكون من :حراسة المرمى: أحمد السعدني،خط الدفاع: خالد سامي ومحمد الشبيني ومحمد عبد الفتاح ومحمد طارق أبو العزخط الوسط: مصطفى جمال وحسن مجدي وأحمد فتحي وأحمد هانى،خط الهجوم: إمام عاشور واودو موسيس.

الشوط الأول

نشاط هجومى مكثف من لاعبى الزمالك فى البداية لفرض السيطرة وانتزاع المبادرة الهجومية عن طريق عرضية حمدى النقاز فى الدقيقة الثالثة التى استقرت بين أرجل زيزو ليسددها الأخير ويتصدى لها حارس حرس الحدود.

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رد حرس الحدود بهجمة خطيرة فى الدقيقة 18 بعد كرة عرضية واستلام من فيليكس ويسددها من داخل منطقة الجزاء وإنقاذ من جنش حارس مرمى الزمالك وشهدت الدقيقة 27 فرصة للزمالك بعد وصول خالد بوطيب لمنطقة الجزاء ولكن لم يسيطر على الكرة وتشتيت من دفاع الحرس .

شهدت الدقيقة 34 هدفا لحرس الحدود بعد عرضية من موزيس ناحية اليمين ومحاولة ابعاد من بهاء مجدي ولكن تهز شباك الزمالك بالخطأ وحاول الفريق الأبيض إدارك التعادل بعدها ولكن كل محاولاته باءت بالفشل حتى انتهى الشوط الأول.

الشوط الثانى

بدأ الزمالك الشوط الثانى بمحاولات قوية لإدارك التعادل وكاد المغربى بوطيب يسجل التعادل للفريق الأبيض لولا العارضة التى تعاطفت مع حرس الحدود ليكملها عمر السعيد بتسدية مرت أعلى المرمى.

فى الدقيقة 78 ألغى حكم مباراة الزمالك ضد حرس الحدود هدفا لصالح الفريق الأبيض سجل محمدو علاء بداعى الخطأ.

دفع خالد جلال المدير الفنى للزمالك بالتبديل الأول فى الدقيقة 60 بنزول إبراهيم حسن بدلا من أحمد سيد زيزو لتنشيط الخط الأمامى قبل أن يسجل المغربى بوطيب هدف التعادل للفريق الأبيض فى الدقيقة 64.

حاول الزمالك انتزاع التقدم من انياب حرس الحدود بعما منح الحكم 6 دقائق وقت بدل ضائع بينما استبسال لاعبى حرس الحدود وقف عائقا أمام كتيبة ميت عقبة لتنتهى المباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.