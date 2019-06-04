شكرا لقرائتكم دجلة يفوز على الانتاج بهدفين ويضمن البقاء فى الدورى الممتاز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهت المباراة التى جمعت فريقى الانتاج الحربى و دجلة بفوز الفريق الاصفر بهدفين مقابل هدف على ستاد كلية الشرطة بالعباسية، فى إطار الجولة الأخيرة بالدورى.

أحرز أهداف دجلة كل من محمد هلال فى الدقيقة 27 من عمر اللقاء ثم اضاف ابراهيما نداى الهدف الثانى فى الدقيقة 63 من عمر الشوط الثانى ثم أحرز احمد مجدى لاعب الانتاج الهدف الأول للفريق فى الدقيقة 87.

ودخل وادى دجلة اللقاء بالتشكيل التالى..

حراسة المرمي: محمد عبد المنصف

خط الدفاع:اسحاق يعقوبو وأحمد بيكهام وخالد رضا وأسامة العزب

خط الوسط: محمد عبد العاطي وأحمد سعيد وبوزاس وابراهميما نداي وحسام عرفات

خط الهجوم: محمد هلال

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ويجلس على دكة البدلاء كل من خالد وليد ودودو الجباس ورمزي خالد ومصطفى طلعت وعمرو صالح وأحمد حسن ومحمد رضا

ويحتل الانتاج الحربى المركز الحادى عشر برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبيه 35 هدف وتلقت شباكه 44 هدف بينما يحتل وادى دجلة المركز الثانى عشر برصيد 40 نقطة بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 10 وخسر 14 لقاء وسجل لاعبيه 41 هدف وتلقت شباكه 46 هدف.

يقود اللقاء طاقم تحكيميا الطاقم المجرى المكون من كلاً من بولاش بيركا حكم ساحة، ويعاونه إشتيفان اولبيرت مساعد أول، و بيتر بريتان مساعد ثانى، وشاندور اندو شابو حكما رابعا.

قام وادى دجلة بتسديدة خطيرة تهدد شباك الإنتاج الحربي، لكنها مرت بسلام لتتحول إلى ركلة مرمى فى الدقيقة 4 من عمر المباراة ثم احتسب حكم اللقاء خطأ على محمد عادل بسبب تدخله العنيف على محمد هلال فى الدقيقة 9 من عمر المباراة.

سيطر وادى دجلة على مجرى المباراة فى الدقائق الاولى من المباراة ولكن بدون خطورة على مرمى الانتاج الحربى واستمرت الى الدقيقة 26 الى ان اطلق حكم المباراة صافرة لاحتساب ركله جزاء لدجلة ثم يحرز محمد هلال الهدف الأول للفريق الاصفر فى الدقيقة 27 من عمر المباراة .

وضعاف ابراهيما نداى النتيجة لفريق وادى دجلة باحراز الهدف الثانى فى الدقيقة 63 من عمر الشوط الثانى .