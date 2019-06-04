رسمياً.. بتروجت يهبط إلى الدرجة الثانية بعد التعادل مع المقاولون...

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جدة - عمرو شويل انتهت مباراة بتروجيت و المقاولون العرب بالتعادل السلبي فى الجولة الـ 34 من بطولة ستاد الجيش بالسويس
و بذلك النتيجة هبط بتروجيت إلى الدرجة الثانية، حيث كان يجب على الفريق البترولي الفوز و انتظار نتائج الفرق الاخرى.
و كان الشوط الاول شهد بعض الهجمات على استحياء من بتروجيت، في المقابل سيطر المقاولون على معظم مجريات الشوط و كان له الافضلية و يأمل ذئاب الجبل في الفوز من أجل المنافسة على المركز الرابع مع المصري و المشاركة في بطولة افريقية الموسم القادم الشوط الاول من مباراة بتروجيت و المقاولون العرب بالتعادل السلبي فى الجولة الـ 34 من بطولة ستاد الجيش بالسويس
و لم يتغير الحال في الشوط الثاني حيث فشلت كل محاولات بتروجيت لتسجيل هدف في شباك المقاولون للهروب من الهبوط، و هدد المقاولون مرمى الفريق البترولي و لكن لم ينجح ايضاً في التسجيل و يخسر نقطتين هامتين في صراع المنافسة على المركز الرابع مع النادي المصري
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