شكرا لقرائتكم بعد تعادل الزمالك أمام الحدود.. خالد مرتجى يهنئ الأهلوية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنئ خالد مرتجى عضو مجلس ادارة بالنادى الأهلى القلعة الحمراء بعيد الفطر المبارك. وكتب مرتجى على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" كل سنة وأنتم طيبين الاهلوية خاصه والمصريين عامة ويا رب انصرنا علي من يعادينا.

خالد مرتجى

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