على الشاشة أو بـ فلاشة.. أين يمكنك مشاهدة كأس الأمم الأفريقية

أحمد سالم
للمرة الأولى تستطيع الهيئة الوطنية للإعلام أن توفر لمشاهديها خدمة خاصة لتشجيع المنتخب المصري من خلال شاشة التليفزيون المصري، للتفاعل مع بطولة كأس الأمم الأوروبية التي تنطلق في مصر في غضون أيام.
لا احتكار بعد اليوم
الهيئة الوطنية للإعلام بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كانت حريصة على كسر الاحتكار الفضائي لحقوق بث البطولة، بأسلوب تقني مميز لا يخل بالأعراف والقوانين الحاكمة لعملية البث، فاتجهت لتدشين قناة تايم سبورت التي تبث برامجها فضائيا بينما تحتفظ ببث المباريات على التردد الأرضي بجودة عالية وتقنيات...
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