شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يغادر لقاء سموحة والاتحاد السكندري قبل نهاية المباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في لقطة غريبة ، غادر حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة المباراة التي تجمع فريقه أمام الاتحاد السكندري في الدقيقة 85 ، قبل نهاية الوقت الأصلي بخمس دقائق .

ويتقدم الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف نظيفة علي سموحة في اللقاء الذي يجمعهما في الجولة الأخيرة ببطولة الدوري .

يذكر أن سموحة قد ضمن البقاء في الدوري بعد الفوز علي بتروجت في الجولة الماضية، بينما يحتاج الاتحاد السكندري الفوز لضمان البقاء في الدوري .