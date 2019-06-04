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حسام حسن يغادر لقاء سموحة والاتحاد السكندري قبل نهاية المباراة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في لقطة غريبة ، غادر حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة المباراة التي تجمع فريقه أمام الاتحاد السكندري في الدقيقة 85 ، قبل نهاية الوقت الأصلي بخمس دقائق .

ويتقدم الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف نظيفة علي سموحة في اللقاء الذي يجمعهما في الجولة الأخيرة ببطولة الدوري .

يذكر أن سموحة قد ضمن البقاء في الدوري بعد الفوز علي بتروجت في الجولة الماضية، بينما يحتاج الاتحاد السكندري الفوز لضمان البقاء في الدوري .

 

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