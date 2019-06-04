شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الاتحاد السكندري يحرز هدف ثالث مجانى عن طريق مدافع سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

سجل فارس مجاهد مدافع فريق سموحة هدف عكسي في مرمي فريقه بالدقيقة 80 ، ليتقدم الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف نظيفة ، في اللقاء الذي يجمع الفريقين في الجولة الأخيرة ببطولة الدوري المصري.

يذكر أن سموحة قد ضمن البقاء في الدوري بعد الفوز علي بتروجت في الجولة الماضية، بينما يحتاج الاتحاد السكندري الفوز لضمان البقاء في الدوري .

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وجاء تشكيل سموحة كالتالي.. في حراسة المرمي عصام ثروت، وفي الدفاع رجب نبيل ومحمود منصور واسلام صالح واحمد حمص،وفي الوسك ايدي امومو وعمر حبشي وكريم يحيي وفارس مجاهد وفي الهجوم شيخ بامبو .

بينما جاء تشكيل الاتحاد السكندري .. في حراسة المرمي الهاني سليمان، وفي الدفاع محمود شعبان والسيد سالم ومحمد انور ومحمود رزق، وفي الوسط نور السيد ومانجا وكريم الدين وعمار حمدي ، وفي الهجوم عبد الرزاق سيسيه وخالد قمر .

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 12 وخسر 13 لقاء وسجل لاعبيه 38 هدف وتلقت شباكه 55 هدف فيما يحتل سموحة المركز العاشر برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 32 هدف وتلقت شباكه 38 هدف .