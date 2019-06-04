شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الحزن يخيم على بهاء مجدى بعد إحراز هدف للحرس بالخطأ فى مرماه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت علامات الحزن على بهاء مجدى ظهير أيسر الزمالك، خلال تواجده على مقاعد البدلاء، بعد إحرازه هدف بالخطأ فى مرماه لصالح حرس الحدود، فى المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد المكس، فى القاء المؤجل من الأسبوع الثلاثين بالدورى الممتاز.

وتقدم حرس الحدود على الزمالك بهدف أحرزه بهاء مجدى بالخطأ فى مرماه بالدقيقة 32، ثم تعادل خالد بوطيب للأبيض فى الدقيقة 65.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمود جنش، خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وبهاء مجدى، خط الوسط: طارق حامد ومحمد حسن وأحمد سيد زيزو ومحمود كهربا، خط الهجوم: عمر السعيد وخالد بوطيب.

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وضم تشكيل حرس الحدود كلاً من.. حراسة المرمى: أحمد السعدني، خط الدفاع: خالد سامي ومحمد الشبيني ومحمد عبد الفتاح ومحمد طارق أبو العز، خط الوسط: مصطفى جمال وحسن مجدي وأحمد فتحي وأحمد هانى، خط الهجوم: إمام عاشور واودو موسيس.

يحتاج الزمالك للفوز فى جميع مبارياته المتبقية فى مسابقة الدورى الممتاز، والتى ستكون بدايتها أمام حرس الحدود اليوم، وذلك بعدما احتل المركز الثالث برصيد 67 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة فى الدورى حقق الفوز فى 20 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 3 مباريات، ويتبقى له 4 مباريات، لتنحصر المنافسة على اللقب بينه وبين الأهلى الذى تصدر ترتيب الجدول برصيد 74 نقطة، ويتبقى له مباراتين فقط.