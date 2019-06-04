شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. التعادل "قائم" بين الزمالك وحرس الحدود.. وجنش ينقذ الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرت 30 دقيقة بين الزمالك وحرس الحدود بالتعادل السلبى فى المباراة المُقامة بينهما حالياً، على استاد حرس الحدود بالمكس، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثلاثين فى بطولة الدورى الممتاز.

ودخل الزمالك المباراة بتشكيل يضم كلا من:" محمود جنش فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وبهاء مجدى فى خط الدفاع، طارق حامد ومحمد حسن وأحمد سيد زيزو ومحمود كهربا فى خط الوسط، عمر السعيد وخالد بوطيب فى خط الهجوم".

بينما دخل حرس الحدود اللقاء بتشكيل يضم كلا من:" أحمد السعدنى فى حراسة المرمى، خالد سامى ومحمد الشبيني ومحمد عبد الفتاح ومحمد طارق أبو العز فى خط الدفاع، مصطفى جمال وحسن مجدي وأحمد فتحى فيلكس وأحمد هانى فى خط الوسط، إمام عاشور وايدو موسيس فى خط الهجوم".

بدأت المباراة بحماس من لاعبى حرس الحدود فى ظل رغبتهم فى تأمين موقفهم نحو البقاء فى بطولة الدورى وسط محاولات لاعبى الزمالك لامتصاص حماس لاعبى الحرس وجاءت أولى محاولات الفريق الأبيض فى الدقيقة 3 من ركلة حرة نفذها إلى حمدى النقاز وارتطمت الكرة بدفاع الحرس وعادت إلى أحمد زيزو الذى سددها من داخل منطقة الجزاء وتصدى لها السعدنى، فى الدقيقة 18، أنقذ محمود جنش حارس الزمالك مرماه من فرصة محققة لحرس الحدود حيث أخطأ محمود علاء فى إبعاد الكرة لتصل إلى أحمد فتحى فيلكس الذى سددها وأنقذها جنش.













































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