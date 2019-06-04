شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة تطلب تجديد إعارة حارس مرماه من الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب مسئولو الترسانة من نظرائهم بالإتحاد السكندرى تجديد إعارة عمرو خليل حارس مرمى الفريق المعار من زعيم الثغر خلال الموسم المنقضى .

وقد أجرى كريم شحاته مدير الكرة بالترسانة مكالمة هاتفية بمحمد مصيلحى رئيس نادى الإتحاد السكندرى طلب فيها تجديد إعارة الحارس عمرو خليل، إلا أن رئيس الاتحاد طلب من مدير الكرة بالترسانة تأجيل الحديث مؤقتا فى هذا الموضوع حتى يطمئن على موقف الفريق بجدول الدورى .

كان عمرو خليل قد قدم موسما جيدا مع الترسانة فى الموسم الماضى ، وهو ما جعله يتلقى بعض العروض من أندية الدورى خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضى