شكرا لقرائتكم خبر عن هلال يتقدم لدجلة فى مرمى الإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تقدم فريق الكرة بنادى وادي دجلة على الإنتاج الحربى بالهدف الأول فى الدقيقة 27 عن طريق محمد هلال.

بدأ دجلة لقاء اليوم بتشكيل مكون من

محمد عبد المنصف فى حراسة المرمى

فى الدفاع.. إسحاقو يعقوبو - خالد رضا - أحمد رمضان بيكهام - أسامة العزب

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فى الوسط.. محمد عبد العاطى - بوزاس فاسيلوس - أحمد سعيد - أسامة العزب

فى الهجوم.. إبراهيما نداى - محمد هلال.

و أسندت لجنة الحكام مباراة وادى دجلة والإنتاج الحربى اليوم فى الدورى إلى طاقم حكام مجرى.

ويضم الطاقم المجرى كلاً من بولاش بيركا حكم ساحة، ويعاونه إشتيفان اولبيرت مساعد أول، و بيتر بريتان مساعد ثانى، وشاندور اندو شابو حكما رابعا.

ويحتل الانتاج الحربى المركز الحادى عشر برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 35 هدف وتلقت شباكه 42 هدف بينما يحتل وادى دجلة المركز الثانى عشر برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 10 وخسر 14 لقاء وسجل لاعبيه 39 هدف وتلقت شباكه 46 هدف.