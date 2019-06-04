شكرا لقرائتكم خبر عن نداى يعزز تقدم دجلة بالهدف الثانى فى مرمى الإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عزز أبراهيما نداى مهاجم وادى دجلة تقدم فريقه بالهدف الثانى فى مرمى الإنتاج الحربى فى الدقيقة 63 من زمن اللقاء الذى يجمعهما باستاد كلية الشرطة فى اطار فعاليات الأسبوع الـ 34 والأخير من الدورى الممتاز .

كان الشوط الأول من اللقاء قد انتهى بتقدم أبناء وادى دجلة بهدف نظيف أحرزه محمد هلال من ركلة جزاء فى الدقيقة 27 من زمن اللقاء .

يقود اللقاء طاقم تحكيميا الطاقم المجرى المكون من كلاً من بولاش بيركا حكم ساحة، ويعاونه إشتيفان اولبيرت مساعد أول، و بيتر بريتان مساعد ثانى، وشاندور اندو شابو حكما رابعا.

بدأ دجلة لقاء اليوم بتشكيل مكون من

محمد عبد المنصف فى حراسة المرمى

Advertisements

فى الدفاع.. إسحاقو يعقوبو - خالد رضا - أحمد رمضان بيكهام - أسامة العزب

فى الوسط.. محمد عبد العاطى - بوزاس فاسيلوس - أحمد سعيد - أسامة العزب

فى الهجوم.. إبراهيما نداى - محمد هلال.

ويحتل الانتاج الحربى المركز الحادى عشر برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 35 هدف وتلقت شباكه 42 هدف بينما يحتل وادى دجلة المركز الثانى عشر برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 10 وخسر 14 لقاء وسجل لاعبيه 39 هدف وتلقت شباكه 46 هدف.