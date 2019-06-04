شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. فليكس يهدر أخطر فرص للحرس أمام مرمى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدر أحمد فتحى فليكس لاعب حرس الحدود، أخطر فرصة لفريقه لإحراز هدف التقدم على الزمالك، بعدما سدد الكرة فى يد محمود جنش بالدقيقة 19 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد المكس، فى القاء المؤجل من الأسبوع الثلاثين بالدورى الممتاز.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمود جنش، خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وبهاء مجدى، خط الوسط: طارق حامد ومحمد حسن وأحمد سيد زيزو ومحمود كهربا، خط الهجوم: عمر السعيد وخالد بوطيب.

وضم تشكيل حرس الحدود كلاً من.. حراسة المرمى: أحمد السعدني، خط الدفاع: خالد سامي ومحمد الشبيني ومحمد عبد الفتاح ومحمد طارق أبو العز، خط الوسط: مصطفى جمال وحسن مجدي وأحمد فتحي وأحمد هانى، خط الهجوم: إمام عاشور واودو موسيس.

يحتاج الزمالك للفوز فى جميع مبارياته المتبقية فى مسابقة الدورى الممتاز، والتى ستكون بدايتها أمام حرس الحدود اليوم، وذلك بعدما احتل المركز الثالث برصيد 67 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة فى الدورى حقق الفوز فى 20 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 3 مباريات، ويتبقى له 4 مباريات، لتنحصر المنافسة على اللقب بينه وبين الأهلى الذى تصدر ترتيب الجدول برصيد 74 نقطة، ويتبقى له مباراتين فقط، ويستعرض ”الخليج 365” ماذا فعل الأبيض فى مبارياته التى خاضها بعد تعثراه سواء بالتعادل أو الهزيمة فى الدورى هذا الموسم.









































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