شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة.. حرس الحدود 1 الزمالك 0.. ونزول إبراهيم حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمر تقدم حرس الحدود أمام الزمالك، بهدف دون رد سجله بهاء مجدى بالخطأ فى مرماه بعد مرور 60 دقيقة من عمر المباراة المُقامة بينهما حالياً، على استاد حرس الحدود بالمكس، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثلاثين فى بطولة الدورى الممتاز.

تشكيل الفريقان

ودخل الزمالك المباراة بتشكيل يضم كلا من:" محمود جنش فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وبهاء مجدى فى خط الدفاع، طارق حامد ومحمد حسن وأحمد سيد زيزو ومحمود كهربا فى خط الوسط، عمر السعيد وخالد بوطيب فى خط الهجوم".

بينما دخل حرس الحدود اللقاء بتشكيل يضم كلا من:" أحمد السعدنى فى حراسة المرمى، خالد سامى ومحمد الشبيني ومحمد عبد الفتاح ومحمد طارق أبو العز فى خط الدفاع، مصطفى جمال وحسن مجدي وأحمد فتحى فيلكس وأحمد هانى فى خط الوسط، إمام عاشور وايدو موسيس فى خط الهجوم".

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الشوط الأول

بدأت المباراة بحماس من لاعبى حرس الحدود فى ظل رغبتهم فى تأمين موقفهم نحو البقاء فى بطولة الدورى وسط محاولات لاعبى الزمالك لامتصاص حماس لاعبى الحرس وجاءت أولى محاولات الفريق الأبيض فى الدقيقة 3 من ركلة حرة نفذها إلى حمدى النقاز وارتطمت الكرة بدفاع الحرس وعادت إلى أحمد زيزو الذى سددها من داخل منطقة الجزاء وتصدى لها السعدنى.

فى الدقيقة 18، أنقذ محمود جنش حارس الزمالك مرماه من فرصة محققة لحرس الحدود حيث أخطأ محمود علاء فى إبعاد الكرة لتصل إلى أحمد فتحى فيلكس الذى سددها وأنقذها جنش، فى الدقيقة 26 مرر عمر السعيد الكرة إلى خالد بوطيب ليضعه منفردا بالمرمى ولكن تدخل محمد عبد الفتاح تاحا مدافع الحرس فى الوقت المناسب وأبعد الكرة من أمامه وحصل عمر السعيد على أول إنذار أصفر فى الدقيقة 28 بعد تدخله مع الشبينى فى كرة مشتركة.

وفى الدقيقة 34، توغل موسيس من الجبهة اليسرى للزمالك ومرر كرة عرضية قوية حولها بهاء مجدى الظهير الأيسر للفريق الأبيض بالخطأ فى مرماه ليسجل الهدف الأول لحرس الحدود وضغط بعد ذلك من لاعبى الزمالك فى محاولة لإدراك التعادل دون جدوى وفى الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع الذى كان مدته 4 دقائق أهدر المغربى خالد بوطيب فرصة خطيرة للزمالك بعد عرضية من النقاز حولها المهاجم المغربى برأسية بجوار القائم.

الشوط الثانى

فى الدقيقة 47، احتسب الحكم ركلة حرة مباشرة لصالح الزمالك بالقرب من منطقة جزاء الحرس، نفذها أحمد زيزو بتمريرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء أخطأها الحارس أحمد السعدني بخروج خاطئ وأبعدها وارتدت لحمدى النقاز الذى قام بتوجيه عرضية استقبلها خالد بوطيب برأسية قوية ارتدت من العارضة العلوية للمرمى قبل أن يبعدها الدفاع إلى ركلة ركنية وسط اعتماد حرس الحدود على المرتدات وفى الدقيقة 60، دفع خالد جلال المدير الفنى للزمالك بإبراهيم حسن بدلا من أحمد سيد زيزو فى أولى التغييرات البيضاء.