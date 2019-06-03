شكرا لقرائتكم خبر عن غرامة مالية على الزمالك بسبب نهائي الكونفدرالية والان مع التفاصيل

بدأ مسؤولو استاد برج العرب بمصر، بتقدير الخسائر التى تعرضت لها مدرحات ستاد برج العرب أثناء نهائي الكونفدرالية، التي جمعت بين فريقي الزمالك ونهضة بركان، والتي تُوج بها الأول بعد ركلات الجزاء الترجيحية.

وكانت جماهير الزمالك كسرت عدد من مقاعد مدرحات الدرجة الثالثة أثناء المبارة.

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ومن المقرر تقدير الخسائر وارسال مسؤولوا الاستاد فاكس لنادي الزمالك ليتحمل تكلفة اعادة اصلاح التلفيات التي تسبب فيها جماهيره.