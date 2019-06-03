شكرا لقرائتكم خبر عن غرامة مالية على الزمالك بسبب نهائي الكونفدرالية والان مع التفاصيل
بدأ مسؤولو استاد برج العرب بمصر، بتقدير الخسائر التى تعرضت لها مدرحات ستاد برج العرب أثناء نهائي الكونفدرالية، التي جمعت بين فريقي الزمالك ونهضة بركان، والتي تُوج بها الأول بعد ركلات الجزاء الترجيحية.
وكانت جماهير الزمالك كسرت عدد من مقاعد مدرحات الدرجة الثالثة أثناء المبارة.
ومن المقرر تقدير الخسائر وارسال مسؤولوا الاستاد فاكس لنادي الزمالك ليتحمل تكلفة اعادة اصلاح التلفيات التي تسبب فيها جماهيره.
كانت هذه تفاصيل خبر غرامة مالية على الزمالك بسبب نهائي الكونفدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.