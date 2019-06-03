شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ما قاله جوميز عن عيد الفطر والان مع التفاصيل

نشر هداف نادي الهلال السعودي الفرنسي بافيتمبي جوميز، تغريدة عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة الشهير "تويتر"، تغريدة بمناسبة عيد الفطر لتهنئة الأمة الأسلامية بالعيد. وقال في التغريدة “أتمنى من الله أن يجلب لكم السعادة والرخاء والسلام في هذه المناسبة المباركة”. وأتم: “أتمنى لكم جميعا ولعائلاتكم عيد فطر سعيد”.

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