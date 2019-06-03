شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار على خطوة واحدة من السجن.. تعرف على السبب والان مع التفاصيل
كشفت عدد من الصحف، أن البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، مهدداً بالحبس، لمخالفته القانون، ونشر صور للفتاة التي اتهمته باغتصابها في باريس لانتهاك حماية الأشخاص في حالة نشر صورهم دون موافقتهم في حالة احتواء تلك الصور على مواد خارجة أو جنسية.
وأكدت التقارير الصحفية، أن نيمار قد يتعرض للحبس من لـ5 أعوام، وفقاً للقانون البرازيلي
وبدأت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية التحقيقات في ريو دي جانيرو وفي حالة ثبوت إدانة اللاعب سوف يتعرض لعقوبة السجن.
كانت هذه تفاصيل خبر نيمار على خطوة واحدة من السجن.. تعرف على السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.