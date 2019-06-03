شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار على خطوة واحدة من السجن.. تعرف على السبب والان مع التفاصيل

كشفت عدد من الصحف، أن البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، مهدداً بالحبس، لمخالفته القانون، ونشر صور للفتاة التي اتهمته باغتصابها في باريس لانتهاك حماية الأشخاص في حالة نشر صورهم دون موافقتهم في حالة احتواء تلك الصور على مواد خارجة أو جنسية.

وأكدت التقارير الصحفية، أن نيمار قد يتعرض للحبس من لـ5 أعوام، وفقاً للقانون البرازيلي

وبدأت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية التحقيقات في ريو دي جانيرو وفي حالة ثبوت إدانة اللاعب سوف يتعرض لعقوبة السجن.

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