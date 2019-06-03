شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الاعلان عن رحيله.. أرسنال تحدد بديل أوزيل والان مع التفاصيل

كشفت تقارير صحفية، عن نية أرسنال للاستغناء عن عرض لاعب خط وسط الفريق الألماني مسعود أوزيل، بعدما تشاجر مع واوناي ايمري المدير الفني لأرسنال عقب تبديله في نهائي الدوري الأوروبي أمام تشيلسي، عندا توجه نحو أوناي إيمري وقال له: “أقسم بأنك لست مدرب”، وأشار له بيده ثم ذهب إلى مقاعد البدلاء.

ويشترط أرسنال مقابل جيد نظير انتقال أوزيل من الفريق، وبدأت إدارة النادي في البحث عن بديله.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" فإن إدارة النادي الأرسنال تريد التعاقد مع اللاعب الدولي الإنجليزي جيمس ماديسون نجم فريق ليستر سيتي بدلا من أوزيل.

يذكر أن ماديسون يبلغ من العمر 22 عاماً، لعب 38 مباراة هذا الموسم مع ليستر سيتي، وتمكن من تسجيل 7 أهداف، ومرر 7 تمريرات حاسمة.