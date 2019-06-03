شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يتقدم على الزمالك بهدف بنيران صديقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - منح بهاء مجدى، مدافع الزمالك، هدف التقدم لحرس الحدود عن طريق الخطأ، في الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول من اللقاء الذي يجمعهما على استاد المكس في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثلاثين في بطولة الدورى الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 67 نقطة في جدول المسابقة، فيما يحتل حرس الحدود المركز الثالث عشر برصيد 37 نقطة.