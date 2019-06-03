تيتي يصدم نيمار برسالة خفية

وجه تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل، رسالة خفية لنيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، على خلفية اتهام اللاعب باغتصاب فتاة برازيلية بأحد فنادق باريس يوم 15 مايو الماضي.

وقال تيتي في تصريحات أبرزتها صحيفة ليكيب الفرنسية: "نيمار لاعب استثنائي، وعلاقتنا سويا قائمة على الثقة والشفافية".

وأضاف المدرب البرازيلي "نيمار لاعب لا غنى عنه على المستوى التكتيكي، ولكن يمكن تعويضه، فلا يوجد لاعب ليس له بديل".

ويواجه نيمار أزمة كبيرة قبل أيام من بطولة كوبا أمريكا التي تستضيفها بلاده، حيث سيخضع للتحقيق أمام الشرطة يوم الجمعة المقبل، بعد نشره صورًا مخلة في فيديو بثه عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" للدفاع عن نفسه ضد الفتاة التي اتهمته باغتصابها.

ويلعب منتخب البرازيل ضمن المجموعة الأولى لكوبا أمريكا التي تضم بيرو، بوليفيا وفنزويلا.